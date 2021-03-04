Тренер — о серебре ЧМ: все отработали на максимум — и команда, и лыжницы
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«Абсолютно превосходное выступление, мы очень довольны тем, что сегодня всё так хорошо сложилось. Все отработали на максимум — и команда, и спортсменки», — приводит слова Сорина ТАСС.
Он отметил, что его супруге Татьяне Сориной, бежавшей третий этап, было очень непросто в борьбе с прославленной норвежкой Терезой Йохауг.
«Понятно, что Татьяне было тяжело. Сразу же понимали, что будет такая борьба и задача будет как можно меньше проиграть Йохауг. Знали, что на третьем этапе будут высокие скорости, и понимали, что Татьяна сейчас лучше всех готова бежать на таких скоростях», — добавил специалист.
Российская команда в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро, уступив одержавшим победу норвежкам 26,6 секунды.
Ранее сообщалось, что Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.