Тренер — о серебре ЧМ: все отработали на максимум — и команда, и лыжницы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление женской национальной команды в эстафете 4 × 5 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Абсолютно превосходное выступление, мы очень довольны тем, что сегодня всё так хорошо сложилось. Все отработали на максимум — и команда, и спортсменки», — приводит слова Сорина ТАСС.

Он отметил, что его супруге Татьяне Сориной, бежавшей третий этап, было очень непросто в борьбе с прославленной норвежкой Терезой Йохауг.

«Понятно, что Татьяне было тяжело. Сразу же понимали, что будет такая борьба и задача будет как можно меньше проиграть Йохауг. Знали, что на третьем этапе будут высокие скорости, и понимали, что Татьяна сейчас лучше всех готова бежать на таких скоростях», — добавил специалист.

Российская команда в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро, уступив одержавшим победу норвежкам 26,6 секунды.

Ранее сообщалось, что Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.