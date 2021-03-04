Тренер — о серебре ЧМ: все отработали на максимум — и команда, и лыжницы

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление женской национальной команды в эстафете 4 × 5 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Тренер — о серебре ЧМ: все отработали на максимум — и команда, и лыжницы
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Абсолютно превосходное выступление, мы очень довольны тем, что сегодня всё так хорошо сложилось. Все отработали на максимум — и команда, и спортсменки», — приводит слова Сорина ТАСС.

Он отметил, что его супруге Татьяне Сориной, бежавшей третий этап, было очень непросто в борьбе с прославленной норвежкой Терезой Йохауг.

«Понятно, что Татьяне было тяжело. Сразу же понимали, что будет такая борьба и задача будет как можно меньше проиграть Йохауг. Знали, что на третьем этапе будут высокие скорости, и понимали, что Татьяна сейчас лучше всех готова бежать на таких скоростях», — добавил специалист.

Российская команда в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро, уступив одержавшим победу норвежкам 26,6 секунды.

Ранее сообщалось, что Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.

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