Конгресс ISU в Пхукете отменён из-за коронавируса
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс организации в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ISU. Мероприятие должно было пройти с 31 мая по 4 июня.
Следующий конгресс ISU должен состояться 6–10 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию.
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