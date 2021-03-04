Конгресс ISU в Пхукете отменён из-за коронавируса

Короткая ссылка
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс организации в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Конгресс ISU в Пхукете отменён из-за коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ISU. Мероприятие должно было пройти с 31 мая по 4 июня.

Следующий конгресс ISU должен состояться 6–10 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить