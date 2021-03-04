Конгресс ISU в Пхукете отменён из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс организации в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ISU. Мероприятие должно было пройти с 31 мая по 4 июня.

Следующий конгресс ISU должен состояться 6–10 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию.