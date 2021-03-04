Жулин считает, что Тутберидзе может взять Косторную обратно с испытательным сроком

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Призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что ждёт чемпионку Европы Алёну Косторную после возвращения в группу Этери Тутберидзе.
Жулин считает, что Тутберидзе может взять Косторную обратно с испытательным сроком
  • РИА Новости

«Да, Косторная ушла от Плющенко. Если Тутберидзе её и примет, то будет некий испытательный срок. Зачем принимать обратно? Каждый учитель вкладывает в учеников частичку себя. Это индивидуально. Бывают такие обиды, что не прощаются. Бывают, что прощаются. Косторная вообще может оказаться у какого-то третьего тренера, но лишь при условии, что Этери Георгиевна её не возьмёт. Не знаю, сумеет ли Косторная вернуть себя к форме до ухода от Тутберидзе. Она практически на год выпала из системы подготовки. Это большой срок. Возвращение будет непростым, остальные 15-летние фигуристки на месте не стояли», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Косторная покинула группу Тутберидзе летом 2020 года, перейдя в академию Евгения Плющенко.

Ранее Траньков удивился возвращению Косторной к Тутберидзе.

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