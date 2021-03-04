Рудковская — о возвращении Косторной к Тутберидзе: у нас с Евгением есть некое облегчение
- РИА Новости
«В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за здоровье Алёны Косторной постоянно — тоже мало приятного. Я считаю, что всё стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно невозможно», — приводит слова жены Плющенко «Спорт-Экспресс».
Рудковская отмечает, что в следующие разы будет рекомендовать Плющенко брать справки о состоянии здоровья фигуристов.
«Для Алёны Косторной мы очень много сделали добра. Думаю, Алёна этого никогда не забудет», — добавила она.
Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.
Ранее Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе.