Рудковская — о возвращении Косторной к Тутберидзе: у нас с Евгением есть некое облегчение

Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

«В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за здоровье Алёны Косторной постоянно — тоже мало приятного. Я считаю, что всё стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно невозможно», — приводит слова жены Плющенко «Спорт-Экспресс».

Рудковская отмечает, что в следующие разы будет рекомендовать Плющенко брать справки о состоянии здоровья фигуристов.

«Для Алёны Косторной мы очень много сделали добра. Думаю, Алёна этого никогда не забудет», — добавила она.

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.

Ранее Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе.