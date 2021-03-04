ЧЕ и молодёжное первенство Европы по самбо пройдут на Кипре
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Международной федерации cамбо, чемпионат Европы и молодёжное первенство пройдут с 13 по 16 мая в кипрском Лимассоле.
Отмечается, что все участники турниров должны будут сдать тест на коронавирусную инфекцию не более чем за 72 часа до приезда в Лимассол.
Напомним, что чемпионат Европы по самбо должен был пройти в Италии с 21 по 23 мая, а молодёжное первенство — с 16 по 18 апреля на Кипре.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае заявили о желании принять ЧЕ-2024 по самбо.