ЧЕ и молодёжное первенство Европы по самбо пройдут на Кипре

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На заседании исполкома Европейской федерации самбо (ЕФС) было принято решение провести чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо в 2021 году совместно.
ЧЕ и молодёжное первенство Европы по самбо пройдут на Кипре
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Международной федерации cамбо, чемпионат Европы и молодёжное первенство пройдут с 13 по 16 мая в кипрском Лимассоле.

Отмечается, что все участники турниров должны будут сдать тест на коронавирусную инфекцию не более чем за 72 часа до приезда в Лимассол.

Напомним, что чемпионат Европы по самбо должен был пройти в Италии с 21 по 23 мая, а молодёжное первенство — с 16 по 18 апреля на Кипре.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае заявили о желании принять ЧЕ-2024 по самбо.

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