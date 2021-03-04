Попов прокомментировал решение Haas раскрасить болид в цвета российского флага
- @HaasF1Team
«Да, нельзя будет в этом году на комбинезоне, рядом с головой пилота, над боксами… Но на машине — можно. Это же просто дизайн, генеральный спонсор. Поэтому — вот!» — сказал Попов на своём YouTube-канале.
В новом сезоне «Формулы-1» пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.
Для Никиты Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона должна пройти 28 марта в Бахрейне.
Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.