Попов прокомментировал решение Haas раскрасить болид в цвета российского флага

Спортивный комментатор Алексей Попов прокомментировал решение американской команды Haas окрасить болид в белый, синий и красный цвета в новом сезоне «Формулы-1».

«Да, нельзя будет в этом году на комбинезоне, рядом с головой пилота, над боксами… Но на машине — можно. Это же просто дизайн, генеральный спонсор. Поэтому — вот!» — сказал Попов на своём YouTube-канале.

В новом сезоне «Формулы-1» пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Для Никиты Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона должна пройти 28 марта в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.