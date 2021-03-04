Каминский встал на защиту комментаторского стиля Губерниева

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о работе известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я с ним давно знаком. Считаю, это лучший комментатор, который у нас есть. Он единственный, который приходил в команду и готовился, прежде чем рот открывать по телевидению. Узнавал данные спортсменов, тренеров, где и с кем тренировались, лично знакомился со спортсменами. У нас комментаторы часто говорят о спортсменах, которых с трудом могут узнать в лицо. Губерниев работает профессионально. Да, он порой, как нам кажется, говорит лишнее, но он высказывает своё мнение, имеет на это право. Если бы он работал на советском телевидении, то его бы ограничивали в этом плане, был бы, как Озеров в своё время, идеальный комментатор», — цитирует Каминского Metaratings.

В начале февраля ряд ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым опубликовали открытое письмо с критикой Губерниева.

Ранее Губерниев оценил результаты индивидуальной гонки на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.