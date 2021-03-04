Крюгер: горжусь, что трое норвежских лыжников были лучше Большунова
- globallookpress.com
«Приятно осознавать, что мы можем обогнать Александра Большунова. Я горжусь, что мы, трое норвежцев, были лучше его», — приводит слова Крюгера Aftonbladet.
Российский лыжник стал четвёртым в индивидуальной гонке раздельным ходом, а весь подиум заняли норвежские спортсмены. Золото завоевал Ханс Кристер Холунд, вторым стал Крюгер, а замкнул тройку лучших Харальд Эстберг Амундсен.
Ранее шведский лыжник оценил отказ Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки.