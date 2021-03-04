Железняков: уход Косторной от Тутберидзе был некрасивым, но нужно уметь прощать

Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказался по поводу информации о возможном возвращении фигуристки Алёны Косторной.

По его словам, он пока не осведомлён о возможном возвращении Косторной и допускает, что это может быть как правдой, так и ложной информацией.

«Знаете, мы все вправе совершать ошибки. Мы не компьютеры и не вычислительная техника. Не можем предугадывать какие-то ситуации, поэтому случаются определённые ошибки. Если Алёна осознала свою ошибку, извинилась перед Этери Георгиевной за своё интервью и другие поклёпы, которые она говорила… почему бы и нет? Если человек совершил ошибку и раскаивается, то надо уметь прощать. Как уже и было с Женей Медведевой. Да, уход был некрасивым, и все это знают, но нужно прощать! Такие ошибки воспитывают нас!» — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

17-летняя спортсменка летом 2020 года перешла от Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее Максим Траньков отреагировал на возможное возвращение Косторной к Тутберидзе.