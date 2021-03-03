Команда B-Tuning стала третьей в общем зачёте сезона КР по ледовым гонкам
- © facebook.com/btuning.racing
Об этом сообщает пресс-служба B-Tuning.
На последнем, пятом этапе сезона в Тольятти второе место занял гонщик команды Евгений Аксаков, который также стал вторым в личном общем зачёте.
Помимо Аксакова, за команду в сезоне выступали Андрей Севастьянов, Владимир Черевань, Татьяна Елисеева и Михаил Дралин.
Ранее сообщалось, что Севастьянов первым финишировал на московском ипподроме в рамках автомобильного фестиваля «Кросс-ипподром».