Команда B-Tuning стала третьей в общем зачёте сезона КР по ледовым гонкам

Пилоты B-Tuning заняли третье место в общем командном зачёте по итогам сезона Кубка России по ледовым гонкам.

Об этом сообщает пресс-служба B-Tuning.

На последнем, пятом этапе сезона в Тольятти второе место занял гонщик команды Евгений Аксаков, который также стал вторым в личном общем зачёте.

Помимо Аксакова, за команду в сезоне выступали Андрей Севастьянов, Владимир Черевань, Татьяна Елисеева и Михаил Дралин.

Ранее сообщалось, что Севастьянов первым финишировал на московском ипподроме в рамках автомобильного фестиваля «Кросс-ипподром».