Леонова: Тутберидзе несколько раз подумает, прежде чем взять Косторную обратно

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала новости о возможном возвращении фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Алёне не надо было делать поспешных выводов при уходе от Тутберидзе. Видимо, её что-то не устроило в работе с Плющенко. Этери Георгиевна — очень умная женщина, и ей, конечно, было неприятно слышать слова Алёны после её ухода. Думаю, она несколько раз подумает, прежде чем взять Косторную обратно», — цитирует Леонову Sport24.

17-летняя Косторная является чемпионкой Европы по фигурному катанию 2020 года.

Спортсменка летом 2020 года перешла от Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

Ранее Татьяна Навка высказалась о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе.