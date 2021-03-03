Леонова: Тутберидзе несколько раз подумает, прежде чем взять Косторную обратно

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала новости о возможном возвращении фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
Леонова: Тутберидзе несколько раз подумает, прежде чем взять Косторную обратно
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Алёне не надо было делать поспешных выводов при уходе от Тутберидзе. Видимо, её что-то не устроило в работе с Плющенко. Этери Георгиевна — очень умная женщина, и ей, конечно, было неприятно слышать слова Алёны после её ухода. Думаю, она несколько раз подумает, прежде чем взять Косторную обратно», — цитирует Леонову Sport24.

17-летняя Косторная является чемпионкой Европы по фигурному катанию 2020 года. 

Спортсменка летом 2020 года перешла от Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

Ранее Татьяна Навка высказалась о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе.

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