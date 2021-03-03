В Швеции сообщили, что Берг летом уйдёт из «Краснодара»
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Как сообщает Aftonbladet, клуб из Швеции уже согласовал условия личного контракта с форвардом. Отмечается, что соглашение будет подписано на два года.
Действующий контракт 34-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца нынешнего сезона.
За «Краснодар» Берг выступает с 2019 года. Он провёл за команду 57 матчей, забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.
Ранее Амбруаз Ойонго объяснил, как получил травму в дебютной игре за «Краснодар».