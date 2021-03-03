В Швеции сообщили, что Берг летом уйдёт из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг летом перейдёт в шведский футбольный клуб «Гётеборг».

Как сообщает Aftonbladet, клуб из Швеции уже согласовал условия личного контракта с форвардом. Отмечается, что соглашение будет подписано на два года.

Действующий контракт 34-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца нынешнего сезона.

За «Краснодар» Берг выступает с 2019 года. Он провёл за команду 57 матчей, забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Амбруаз Ойонго объяснил, как получил травму в дебютной игре за «Краснодар».