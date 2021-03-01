Ойонго объяснил, как получил травму в дебютной игре за «Краснодар»

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Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго рассказал, как получил травму в дебютном матче за команду.
Ойонго объяснил, как получил травму в дебютной игре за «Краснодар»

«Я должен был выйти на замену, левый защитник получил травму. Но у меня не было времени размяться. Я не успел разогреться, так что тело оказалось не готово. Получилось так, что в одном из моментов колено неудачно повернулось, а нога застряла в газоне», — цитирует Ойонго FootAzimuts.

По словам футболиста, он уже не мог продолжать игру после перерыва, а врачи посоветовали не выходить ему на второй тайм.

Ойонго, который был арендован до конца сезона у французского «Монпелье», дебютировал за «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:2). В этой игре он вышел на замену на 33-й минуте, но во втором тайме на поле не появился.

Ранее сообщалось, что Ойонго выбыл на полгода из-за травмы в дебютном матче за «Краснодар».

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