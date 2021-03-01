Футболист «Краснодара» Ойонго выбыл на полгода из-за травмы в дебютном матче за команду

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Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго, сообщил, что его клиент получил травму крестообразных связок колена.
Футболист «Краснодара» Ойонго выбыл на полгода из-за травмы в дебютном матче за команду
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«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропустит шесть месяцев», — цитирует Дюрана «Спорт-Экспресс».

Ойонго, который был арендован до конца сезона у французского «Монпелье», дебютировал за «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:2). В этой игре он вышел на замену на 33-й минуте, но во втором тайме на поле не появился.

Ранее тренер «Урала» заявил, что разочарован ничейным исходом матча с «Краснодаром».

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