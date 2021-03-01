Футболист «Краснодара» Ойонго выбыл на полгода из-за травмы в дебютном матче за команду

Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго, сообщил, что его клиент получил травму крестообразных связок колена.

«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропустит шесть месяцев», — цитирует Дюрана «Спорт-Экспресс».

Ойонго, который был арендован до конца сезона у французского «Монпелье», дебютировал за «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:2). В этой игре он вышел на замену на 33-й минуте, но во втором тайме на поле не появился.

Ранее тренер «Урала» заявил, что разочарован ничейным исходом матча с «Краснодаром».