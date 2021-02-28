Тренер «Урала» разочарован ничейным исходом матча с «Краснодаром»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Первые минуты, к сожалению, провалили, но так и предполагали, что будет сложно входить после столь длинной паузы — сразу боевой ритм, тем более против «Краснодара», поэтому здесь не всё получалось. Затем, конечно, удаление сыграло свою роль, и стали инициативой владеть и мяч контролировать, угрозы, моменты, такая многособытийная игра получилась», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

Он отметил, что болельщикам подобный матч должен был понравиться.

«После финального свистка я чувствовал разочарование. Такие матчи команда должна выигрывать. К сожалению, у нас это десятая ничья. Много матчей было, где мы должны были одерживать победу. К сожалению, чего-то не хватает», — добавил специалист.

«Урал», ведя в счёте, упустил победу, пропустив мяч на последних минутах от «Краснодара», игравшего большую часть встречи в меньшинстве. Матч завершился со счётом 2:2.

Ранее Мусаев заявил, что ничья с «Уралом» дома — это не то, на что «Краснодар» рассчитывал.