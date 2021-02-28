Мусаев: ничья с «Уралом» дома — это не то, на что «Краснодар» рассчитывал

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Переломный момент — удаление Смольникова. До этого встреча шла под нашим контролем, «Краснодару» удалось забить гол. Были моменты, чтобы удваивать преимущество, но не получилось», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Тренер отметил, что, по его мнению, в РПЛ слишком низкий уровень жёсткости.

«В Европе летят искры, но при этом судья даёт играть. Провалили начало второй половины, особенно в зоне подбора. Оттуда и пришли два пропущенных гола. Но ребята смогли проявить характер и восстановить равенство на табло. Ничья с «Уралом» дома — это не то, на что мы рассчитывали», — добавил специалист.

«Краснодар», играя в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Игоря Смольникова, сумел уйти от поражения благодаря голу на последних минутах. Встреча завершилась со счётом 2:2.

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