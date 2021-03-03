В ФФККР подтвердили десятилетнюю дисквалификацию завершившей карьеру Сотсковой
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Исполком ФФККР принял решение 2 марта. Дисквалификация начинается 6 апреля 2020 года и заканчивается 5 апреля 2030 года.
Осенью 2020 года появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие фуросемида в её организме. 8 июля 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.
Сотскова является трёхкратным серебряным призёром этапов серии Гран-при, серебряным призёром финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.
Ранее сообщалось, что фигуристка Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака.