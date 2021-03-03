В ФФККР подтвердили десятилетнюю дисквалификацию завершившей карьеру Сотсковой

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о дисквалификации завершившей карьеру фигуристки Марии Сотсковой сроком на десять лет.
В ФФККР подтвердили десятилетнюю дисквалификацию завершившей карьеру Сотсковой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Исполком ФФККР принял решение 2 марта. Дисквалификация начинается 6 апреля 2020 года и заканчивается 5 апреля 2030 года.

Осенью 2020 года появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие фуросемида в её организме. 8 июля 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.

Сотскова является трёхкратным серебряным призёром этапов серии Гран-при, серебряным призёром финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее сообщалось, что фигуристка Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака.

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