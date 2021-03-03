Гимнастка Арина Аверина победила на чемпионате России в упражнениях с обручем и мячом

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина одержала победу на первенстве России в упражнениях с обручем и мячом.

За своё выступление с обручем Арина Аверина получила 27,900 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (27,450), а третьей стала Дина Аверина (26,850).

Также спортсменка одержала победу в упражнениях с мячом (28,900). Второй результат показала её сестра Дина (28,800), а Дарья Трубникова была третьей (26,650).

В упражнениях с булавами победила уже Дина Аверина (29,050), второй стала Арина Аверина (28,000), третьей — Ирина Анненкова (25,750).

В упражнении с лентой первое место заняла Крамаренко (26,050). Второе место у Арины Авериной (25,600), третье и четвёртое места поделили Дина Аверина и Анастасия Симакова (по 24,000).

Ранее гимнастка Арина Аверина выразила мнение, что Винер-Усманова не разрешит выступать под песни Моргенштерна.