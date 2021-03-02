Гимнастка Арина Аверина считает, что Винер-Усманова не разрешит выступать под Моргенштерна
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«Не знаю насчёт Моргенштерна. Думаю, что Ирина Александровна не одобрит такой выбор музыки для выступления. Мне рэпчик, наверное, не подойдёт, потому что я более такая, плавная. Хочется чего-нибудь медленного», — цитирует Аверину РИА Новости.
2 марта Арина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.
Аверина является четырёхкратной чемпионкой мира.
Ирина Винер-Усманова — глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды.
Ранее сообщалось, что её сестра Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой.