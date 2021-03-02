Гимнастка Арина Аверина считает, что Винер-Усманова не разрешит выступать под Моргенштерна

Гимнастка Арина Аверина ответила на вопрос по поводу возможного выступления под песни рэпера Моргенштерна.

«Не знаю насчёт Моргенштерна. Думаю, что Ирина Александровна не одобрит такой выбор музыки для выступления. Мне рэпчик, наверное, не подойдёт, потому что я более такая, плавная. Хочется чего-нибудь медленного», — цитирует Аверину РИА Новости.

2 марта Арина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.

Аверина является четырёхкратной чемпионкой мира.

Ирина Винер-Усманова — глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды.

Ранее сообщалось, что её сестра Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой.