Гимнастка Арина Аверина считает, что Винер-Усманова не разрешит выступать под Моргенштерна

Короткая ссылка
Гимнастка Арина Аверина ответила на вопрос по поводу возможного выступления под песни рэпера Моргенштерна.
Гимнастка Арина Аверина считает, что Винер-Усманова не разрешит выступать под Моргенштерна
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Не знаю насчёт Моргенштерна. Думаю, что Ирина Александровна не одобрит такой выбор музыки для выступления. Мне рэпчик, наверное, не подойдёт, потому что я более такая, плавная. Хочется чего-нибудь медленного», — цитирует Аверину РИА Новости.

2 марта Арина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.

Аверина является четырёхкратной чемпионкой мира.

Ирина Винер-Усманова — глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды.

Ранее сообщалось, что её сестра Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить