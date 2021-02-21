Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой

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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина стала победительницей Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, который разыгрывался в рамках московского этапа Гран-при.
Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По сумме выступлений в индивидуальном многоборье Дина Аверина набрала 109,00 балла и стала победительницей Кубка чемпионов.

Второе место с результатом 107,60 балла заняла её сестра Арина Аверина. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница России — Лала Крамаренко (104,45).

По итогам этапа Гран-при Москвы российские гимнастки завоевали четыре золотые медали из шести в отдельных видах программы.

Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой, а Арина Аверина — в упражнениях с обручем. Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с пятью мячами, а также в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу вакцинации спортсменов от коронавируса.

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