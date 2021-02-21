Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой
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- РИА Новости
По сумме выступлений в индивидуальном многоборье Дина Аверина набрала 109,00 балла и стала победительницей Кубка чемпионов.
Второе место с результатом 107,60 балла заняла её сестра Арина Аверина. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница России — Лала Крамаренко (104,45).
По итогам этапа Гран-при Москвы российские гимнастки завоевали четыре золотые медали из шести в отдельных видах программы.
Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой, а Арина Аверина — в упражнениях с обручем. Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с пятью мячами, а также в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу вакцинации спортсменов от коронавируса.