Источник: протокол по делу Панарина об избиении девушки в Риге вскоре будет предан огласке

Протокол по делу об инциденте с участием форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который случился в 2011 году, вскоре может быть обнародован.

«На прошлой неделе тренер Назаров рассказал, что Панарин в декабре 2011 года ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча КХЛ. Хоккеисту грозил реальный срок заключения. Чтобы урегулировать уголовный инцидент, латвийской полиции была выплачена значительная сумма отступных. Панарин и «Рейнджерс» отвергли все обвинения, но сам игрок был отправлен в отпуск. Как говорит «ОколоКремля», подлинный протокол и материалы по инциденту с участием Панарина действительно существуют и будут вскоре преданы огласке. После того как протокол по делу Панарина окажется в распоряжении НХЛ, им придётся как-то реагировать. История крайне неприятная и скандальная для НХЛ. Фактически это будет означать закат карьеры Артемия Панарина», — сообщается в Telegram-канале «Незыгарь».

В 2011 году Панарин выступал за подмосковный «Витязь», тренером которого был как раз Назаров.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» без Панарина проиграли «Бостону» в матче НХЛ.