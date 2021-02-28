«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Бостону» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ),

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Бостону» принесли шайбы Трента Фредерика, Чарли Макэвоя и Чарли Койла, оформившего дубль.

«Рейнджерс» ответили голом Колина Блэквелла. Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. На счёту Игоря Шестёркина один сейв с двух бросков. Павел Бучневич очков не набрал, а Артемий Панарин участия в матче не принимал.

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