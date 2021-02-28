«Колорадо» разгромил «Аризону», Любушкин забросил дебютную шайбу в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась в овертайме со счётом 6:2.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и Пьер-Эдуар Белльмар.

В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер и российский защитник Илья Любушкин.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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