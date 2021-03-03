Бывший легионер «Спартака» рассказал о своём отношении к Путину

Бывший футболист московского «Спартака» Игор Митрески поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Россия — великая держава! Сейчас Москва изменилась, везде порядок. Когда я приехал, это был другой город и другая страна. Сейчас же президент Путин и правительство России делают всё возможное, чтобы Москва была лучшим городом в мире», — приводит слова Митрески Sport24.

Футболист отмечает, что в Македонии к Путину относятся с очень большим уважением.

«Путин принял Россию почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всём идёт подъём. Страна поменялась, открылось столько крутых стадионов. Я считаю, что при таком президенте в России с годами всё становится только лучше», — добавил он.

Игор Митрески играл за «Спартак» в период с 2001 по 2004 год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пожелал Олегу Романцеву здоровья после операции на сердце.