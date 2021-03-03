Глава «Самбо-70» высказался о переходе Берестовской к Тутберидзе

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал переход 13-летней российской фигуристки Елизаветы Берестовской из команды Сергея Давыдова в группу Этери Тутберидзе.
Глава «Самбо-70» высказался о переходе Берестовской к Тутберидзе
  • © Аккаунт Елизаветы Берестовской
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«Будем смотреть на успехи Елизаветы Берестовской и её результаты. Должно пройти время на адаптацию. У нас много хороших девочек в группе, и Елизавета составит им хорошую конкуренцию», — приводит слова Лайшева «Чемпионат».

Глава «Самбо-70» отметил, что вмешивается в разговоры о переходах, когда возникает конфликтная или юридическая ситуация.

«У них там своя каша. Я вмешиваюсь туда в крайнем случае. Они работают абсолютно самостоятельно, как отделение фигурного катания с лидером в лице Этери Тутберидзе», — добавил он.

Елизавета Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске.

Ранее глава «Самбо-70» заявил, что Этери Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании.

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