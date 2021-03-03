Словацкий лыжник признался, что болеет за Большунова

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Лыжник сборной Словакии Иван Батори поделился мнением о выступлении российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Словацкий лыжник признался, что болеет за Большунова
  • © РИА Новости

«Александр Большунов не с Марса упал. Его выступления на чемпионате мира меня не удивляют. Александр уже давно в элите мировых лыжных гонок, и победа в скиатлоне это только доказала», — приводит слова Батори Pravda.sk.

Словацкий лыжник признался, что болеет за Большунова.

«Я за Александра Большунова постоянно болею. И тот его успех был невероятным. Да, Александр потерял на некоторое время лидерство, но потом всё равно обошёл норвежцев. Снимаю шляпу перед ним», — добавил он.

3 марта в 15:15 мск состоится мужская индивидуальная гонка.

Ранее норвежский лыжник рассказал о желании взять реванш у Большунова.

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