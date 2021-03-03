Тренер назвал состав сборной России по лыжным гонкам на женскую эстафету на ЧМ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о составе женской команды на эстафету на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Тренер назвал состав сборной России по лыжным гонкам на женскую эстафету на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает «Спорт день за днём» со ссылкой на слова специалиста, в гонке выступят Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. 

«Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя всё лучше. Мы очень надеемся, что она ещё скажет своё веское слово. В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает», — сказал Бородавко.

Он также подчеркнул, что в сборной рассчитывают на медаль в обеих эстафетах. По его словам, пока ещё не решено, на каких этапах выступят спортсменки в женской эстафете. Что касается мужской эстафеты, то, как отметил Бородавко, состав будет определён после индивидуальной гонки.

Женская эстафета пройдёт 4 марта.

Ранее был назван состав сборной России на мужскую лыжную индивидуальную гонку на ЧМ.

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