«Химки» обыграли «Реал» и прервали 16-матчевую серию поражений в баскетбольной Евролиге

Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 78:77.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Алексей Швед и Эррик Макколум, которые набрали по 22 очка. У гостей по 15 баллов в свой актив записали Габриэль Дек и Джейси Кэрролл.

Таким образом, российская команда прервала серию из 16 поражений в Евролиге.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».