«Химки» обыграли «Реал» и прервали 16-матчевую серию поражений в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 78:77.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Алексей Швед и Эррик Макколум, которые набрали по 22 очка. У гостей по 15 баллов в свой актив записали Габриэль Дек и Джейси Кэрролл.
Таким образом, российская команда прервала серию из 16 поражений в Евролиге.
Ранее сообщалось, что капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».