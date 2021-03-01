СМИ: Воронцевич продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

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Форвард и капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич продолжит карьеру в клубе «Нижний Новгород».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение 33-летнего форварда с клубом будет рассчитано до конца текущего сезона.

Воронцевич стал свободным агентом летом 2020 года после ухода из московского ЦСКА, за который он выступал большую часть карьеры — 14 лет. С 2004 по 2006 год он играл за «Сибирьтелеком-Локомотив». Воронцевич является трёхкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России, девятикратным чемпионом Единой Лиги ВТБ, а также двукратным обладателем Кубка России.

Ранее Воронцевич выразил надежду на то, что сумеет скоро найти себе новый клуб.

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