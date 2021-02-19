Капитан сборной России по баскетболу Воронцевич надеется скоро найти себе новый клуб
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«Все сыграли здорово. Артём Комолов отлично провёл дебютный матч, Стас Ильницкий помог на отскоке, все почти набрали около десяти очков. Джоэля Боломбоя сегодня здорово находили в «краске». Все поработали с хорошей энергией, показали желание и характер. Надеюсь, скоро найду команду, стучу по дереву. Я готов играть, я много тренируюсь. Для меня очень важно играть за сборную, за страну, за цвета нашего флага, выводить команду как капитан», — приводит слова Воронцевича РИА Новости.
Воронцевич, записал в свой актив восемь очков и шесть подборов в матче с Северной Македонией, в котором сборная России одержала победу и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.
Воронцевич с 2006 по 2020 год играл за ЦСКА. В сезоне-2020/21 33-летний форвард не играет на клубном уровне.
Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал досрочный выход сборной России на чемпионат Европы 2022 года.