Капитан сборной России по баскетболу Воронцевич надеется скоро найти себе новый клуб

Форвард и капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич после победы над Северной Македонией в матче квалификации на Евробаскет выразил надежду, что в ближайшее время найдёт для себя новый клуб.

«Все сыграли здорово. Артём Комолов отлично провёл дебютный матч, Стас Ильницкий помог на отскоке, все почти набрали около десяти очков. Джоэля Боломбоя сегодня здорово находили в «краске». Все поработали с хорошей энергией, показали желание и характер. Надеюсь, скоро найду команду, стучу по дереву. Я готов играть, я много тренируюсь. Для меня очень важно играть за сборную, за страну, за цвета нашего флага, выводить команду как капитан», — приводит слова Воронцевича РИА Новости.

Воронцевич, записал в свой актив восемь очков и шесть подборов в матче с Северной Македонией, в котором сборная России одержала победу и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.

Воронцевич с 2006 по 2020 год играл за ЦСКА. В сезоне-2020/21 33-летний форвард не играет на клубном уровне.

Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал досрочный выход сборной России на чемпионат Европы 2022 года.