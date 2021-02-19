Базаревич о выходе на Евробаскет: это здорово для России, для нашего баскетбола
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«Мы счастливы этой победе. Времени на подготовку было мало, но мы показали хорошую «химию». Классная командная работа, мы доминировали на щитах, это помогло, и мы хорошо двигали мяч. Не так гладко прошла вторая половина, но мы рады победе. Выход на Евробаскет — это здорово для страны, для нашего баскетбола. Мы должны быть там, и мы будем там. Много хороших команд ещё не отобрались туда», — приводит слова Базаревича РИА Новости.
Благодаря победе над Северной Македонией российская команда гарантированно не опустится на последнее место в группе B и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.
Ранее сообщалось, что сборная России победила Северную Македонию в отборе на Евробаскет-2022.