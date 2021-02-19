Базаревич о выходе на Евробаскет: это здорово для России, для нашего баскетбола

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал досрочный выход команды на чемпионат Европы 2022 года.

«Мы счастливы этой победе. Времени на подготовку было мало, но мы показали хорошую «химию». Классная командная работа, мы доминировали на щитах, это помогло, и мы хорошо двигали мяч. Не так гладко прошла вторая половина, но мы рады победе. Выход на Евробаскет — это здорово для страны, для нашего баскетбола. Мы должны быть там, и мы будем там. Много хороших команд ещё не отобрались туда», — приводит слова Базаревича РИА Новости.

Благодаря победе над Северной Македонией российская команда гарантированно не опустится на последнее место в группе B и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Северную Македонию в отборе на Евробаскет-2022.