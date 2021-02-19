Сборная России победила Северную Македонию в отборе на Евробаскет-2022

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Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.
Сборная России победила Северную Македонию в отборе на Евробаскет-2022
  • © fiba.basketball

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счётом 77:94 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком сборной России стал Джоэл Боломбой, набравший 19 очков. Ещё 13 очков команде принёс Семён Антонов. Иван Стребков и Артём Камолов записали в свой актив по 11 очков.

В составе сборной Северной Македонии 18 очков набрал Войдан Стояновски. На счету Джейкоба Уайли 16 очков.

По итогам четырёх матчей сборная России занимает второе место в группе B, набрав шесть очков. Следующим соперником подопечных Сергея Базаревича станет команда Эстонии. Матч состоится 21 февраля.

Ранее сообщалось, что немецкий бренд стал новым техническим партнёром сборной России по баскетболу.

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