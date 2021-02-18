Немецкий бренд стал новым техническим партнёром сборной России по баскетболу

Известный немецкий спортивный бренд Puma объявил о начале сотрудничества с Российской федерацией баскетбола (РФБ).

В рамках сотрудничества бренд будет экипировать команды РФБ, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.

На Олимпиаду-2020 уже пробились мужская и женская сборные 3 × 3, а мужская команда 5 × 5 поборется за путёвку на Игры в квалификационном турнире.

«Безусловно, баскетбол, как и другие виды спорта, требует полной самоотдачи и работы команды на пределе своих возможностей. Мне очень приятно, что в преддверии самых важных и ответственных турниров для нашей сборной, в период активной фазы подготовки к главному спортивному событию мира РФБ может объявить о заключении официального партнёрства с Puma. Уверен, в рамках сотрудничества нас ждут большие свершения и достойное выступление на Олимпиаде», — заявил глава РФБ Андрей Кириленко.

Предыдущим техническим партнёром РФБ был другой известный немецкий бренд — Adidas.

Ранее сообщалось, что российские баскетболистки разгромили Швейцарию и вышли на чемпионат Европы.