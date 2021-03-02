Резцова допускает, что российские лыжницы ещё смогут выиграть медали на ЧМ

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результат российских лыжниц в индивидуальной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Резцова допускает, что российские лыжницы ещё смогут выиграть медали на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По её мнению, пятое место в индивидуальной гонке у женщин является нормальным результатом. Резцова также отметила, что награды зарабатываются сложно для национальной команды.

«Ещё ребята нет-нет и прорвутся, а девчонкам как-то сложновато. Саша Большунов вообще в субботу изумительно выступил. Хочется, конечно, чтобы и у девочек что-то получилось. И в спринтах в полуфиналах рядом-рядом — и никак. Хочется пожелать им в дальнейшем удачи. Всё-таки ещё есть у нас гонки, будут ещё командные эстафеты. Можем ещё надеяться на медаль у девчонок», — цитирует её «Спорт-Экспресс».

Татьяна Сорина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв пятое место. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Александр Панжинский признался, что Юлия Ступак его разочаровала в индивидуальной гонке на ЧМ.

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