Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Дохе

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над чешкой Кристиной Плишковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с ещё одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова уступила на старте турнира WTA в Дохе.