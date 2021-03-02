Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Дохе
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над чешкой Кристиной Плишковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.
- © REUTERS / KELLY DEFINA
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с ещё одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.
Ранее сообщалось, что Анна Блинкова уступила на старте турнира WTA в Дохе.
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