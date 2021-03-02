Блинкова уступила на старте турнира WTA в Дохе

Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Жабер в следующем раунде встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл Стэна Вавринку и вышел во второй круг турнира ATP в Роттердаме.