Россия осталась без медалей в женской индивидуальной гонке на ЧМ, победила Йохауг

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в женской индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Россия осталась без медалей в женской индивидуальной гонке на ЧМ, победила Йохауг
  • Reuters

Лучший результат среди российских лыжниц показала Татьяна Сорина. Она стала пятой. Наталья Непряева — 12-я, Мария Истомина — 27-я, Юлия Ступак — 28-я.

Второе место заняла Фрида Карлссон (Швеция). Замкнула тройку её соотечественница Эбба Андерссон.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завершится 7 марта.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

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