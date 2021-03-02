Россия осталась без медалей в женской индивидуальной гонке на ЧМ, победила Йохауг
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Лучший результат среди российских лыжниц показала Татьяна Сорина. Она стала пятой. Наталья Непряева — 12-я, Мария Истомина — 27-я, Юлия Ступак — 28-я.
Второе место заняла Фрида Карлссон (Швеция). Замкнула тройку её соотечественница Эбба Андерссон.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завершится 7 марта.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.