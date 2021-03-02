Песков объяснил поздравление Путина в адрес Большунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поздравительной телеграмме Владимира Путина в адрес российского лыжника Александра Большунова после его победы в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире, но в новостях он видел материалы об этой победе», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента отмечает, что Владимир Путин традиционно поздравляет российских спортсменов с победами в мировых первенствах.

«Когда речь идёт о такой красивой победе, тут тоже вполне понятно желание президента направить телеграмму», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.