Песков объяснил поздравление Путина в адрес Большунова
- РИА Новости
«Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире, но в новостях он видел материалы об этой победе», — цитирует ТАСС Пескова.
Пресс-секретарь президента отмечает, что Владимир Путин традиционно поздравляет российских спортсменов с победами в мировых первенствах.
«Когда речь идёт о такой красивой победе, тут тоже вполне понятно желание президента направить телеграмму», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.