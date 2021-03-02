Российский боец MMA Курданов подписал контракт с лигой кулачных боёв

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Евгений Курданов, известный под прозвищем Моряк, подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC.

«Евгений «Моряк» Курданов подписал эксклюзивный контракт с ведущей лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC. В ближайшее время станет известна дата дебюта спортсмена. Ждём ярких противостояний и больших побед!» — говорится в сообщении Gagarin Sports Management в Instagram.

По мнению руководителя Gagarin Sports Management Артёма Харланова о Евгение Курданове скоро узнает весь мир.

«Мы ждём дату первого боя в организации BKFC и занимаемся визой спортсмена!» — сказал Харланов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не нравятся кулачные бои.