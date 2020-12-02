Нурмагомедов признался, что ему не нравятся кулачные бои

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к поединкам на голых кулаках.
Нурмагомедов признался, что ему не нравятся кулачные бои
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«Я бы не назвал кулачные бои видом спорта, потому что дерёшься без перчаток и очень высока вероятность травмы. Организаторы в последнюю очередь думают о здоровье, а в первую — о просмотрах, а просмотры там хорошие. Всю жизнь мужчины дрались, потому это популярно, но мне лично это не нравится. Из-за них бросается тень на ММА», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что ему перед каждым боем становилось всё труднее психологически.

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