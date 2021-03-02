Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Спёрс» в матче НБА

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«Бруклин Нетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Спёрс» в матче НБА
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Лас-Вегасе и завершилась в овертайме со счётом 124:113.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Бруклина» Джеймс Харден.

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» (129:124), «Орландо Мэджик» — «Даллас Маверикс» (124:130), «Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» (130:114), «Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» (112:118), «Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс» (90:101).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» уступил «Далласу», несмотря на 29 очков Хардена.

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