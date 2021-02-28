«Бруклин» уступил «Далласу», несмотря на 29 очков Хардена

Короткая ссылка
«Даллас Маверикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бруклин» уступил «Далласу», несмотря на 29 очков Хардена
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 115:98.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, набравший 29 очков.

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» (128:112), «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» (109:112 ОТ), «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» (110:107), «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» (96:126), «Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» (124:109), «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:114).

Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Клипперс» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить