«Мемфис» победил «Клипперс» в матче НБА

«Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 122:94.

Больше всего очков (20) в игре набрал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Тайас Джонс.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» (129:92), «Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» (111:97), «Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» (140:121), «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» (110:112), «Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:125).

Ранее сообщалось, что «Юта Джаз» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА.