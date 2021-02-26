«Мемфис» победил «Клипперс» в матче НБА

Короткая ссылка
«Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Мемфис» победил «Клипперс» в матче НБА
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 122:94.

Больше всего очков (20) в игре набрал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Тайас Джонс.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» (129:92), «Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» (111:97), «Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» (140:121), «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» (110:112), «Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:125).

Ранее сообщалось, что «Юта Джаз» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить