«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча, проходившая на «Вивинт-Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой хозяев со счётом 114:89.

В составе «Юты» наиболее заметным был французский центровой Руди Гобер — 18 очков и девять подборов. Больше всех очков в составе «Лейкерс» набрал форвард Леброн Джеймс — 19 очков.

«Юта» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» идёт третьим.

Ранее двое игроков НБА сдали положительный тест на коронавирус.