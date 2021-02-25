«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА
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Встреча, проходившая на «Вивинт-Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой хозяев со счётом 114:89.
В составе «Юты» наиболее заметным был французский центровой Руди Гобер — 18 очков и девять подборов. Больше всех очков в составе «Лейкерс» набрал форвард Леброн Джеймс — 19 очков.
«Юта» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» идёт третьим.
Ранее двое игроков НБА сдали положительный тест на коронавирус.