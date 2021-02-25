«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Юта» обыграла «Лейкерс» в матче НБА
  • Reuters
  • © Chris Nicoll-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Вивинт-Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой хозяев со счётом 114:89.

В составе «Юты» наиболее заметным был  французский центровой Руди Гобер — 18 очков и девять подборов. Больше всех очков в составе «Лейкерс» набрал форвард Леброн Джеймс — 19 очков.

«Юта» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» идёт третьим.

Ранее двое игроков НБА сдали положительный тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить