Президент UFC опроверг информацию о завершении Чимаевым карьеры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал заявление шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева о завершении карьеры.

«Когда Хамзат приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нём и назначили ему чёртов стеорид преднизон. Чимаев должен принимать это лекарство, расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошёл на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Президент UFC опроверг информацию о завершении карьеры шведским бойцом.

«Этот парень — дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил. Но он не уходит», — добавил он.

Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.