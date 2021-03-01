Чернышенко: победа Большунова на ЧМ является отличным началом спортивного года для России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отреагировал на победу отечественного лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По его словам, ему очень приятно, что россияне показывают отличные результаты, и особенно ему бы хотелось отметить Большунова.

«Он впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Александр лидировал почти всю вторую половину дистанции, оставив позади пятерых норвежцев. Это отличное начало спортивного года, поздравляю спортсмена», — приводит слова Чернышенко РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Большунов завоевал золото в скиатлоне и впервые стал чемпионом мира.

Ранее Владимир Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.