Чернышенко: победа Большунова на ЧМ является отличным началом спортивного года для России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отреагировал на победу отечественного лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Чернышенко: победа Большунова на ЧМ является отличным началом спортивного года для России
  • globallookpress.com

По его словам, ему очень приятно, что россияне показывают отличные результаты, и особенно ему бы хотелось отметить Большунова.

«Он впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Александр лидировал почти всю вторую половину дистанции, оставив позади пятерых норвежцев. Это отличное начало спортивного года, поздравляю спортсмена», — приводит слова Чернышенко РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Большунов завоевал золото в скиатлоне и впервые стал чемпионом мира.

Ранее Владимир Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить