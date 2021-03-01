Валиева — о выступлении в финале Кубка России: обогнать саму себя пока не получилось

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Российская фигуристка Камила Валиева оценила своё победное выступление в финале Кубка России в Москве.
Валиева — о выступлении в финале Кубка России: обогнать саму себя пока не получилось
  • РИА Новости

«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя» (Молтби Бэбкок). Обогнать саму себя пока не получилось. Вчера было немного волнительно. Но не будем торопить события. Всё придёт тогда, когда должно прийти. Верю, что и этот контент покорится, ведь никогда не следует браться за то, чего не думаешь достигнуть», — написала Валиева в своём Instagram.

Он поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, а также поздравила Майю Хромых с двумя успешно выполненными четверными прыжками.

«Большое спасибо Алексею Ягудину за его постоянную поддержку. Поверьте, она чувствуется не только на Первом канале, а всегда и везде! Мы рады, что вы у нас есть! Признательна своим болельщикам за поддержку и нереально красивый баннер. Наша семья и друзья его оценили. Ваша помощь и поддержка бесценны. Работаем дальше», — добавила Валиева.

14-летняя Валиева завоевала золото в финале Кубка России.

Ранее Валиева заявила, что ей не обидно из-за возраста не попасть на ЧМ.

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