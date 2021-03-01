Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос о возможном попадании в Лигу чемпионов

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможном выходе команды в Лигу чемпионов.
Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос о возможном попадании в Лигу чемпионов
  • ©pfcsochi.ru

«Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то делом профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень. Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой», — цитирует функционера «Чемпионат».

По словам генерального директора, в команде хотят попасть в еврокубки и чем больше у «Сочи» получается хорошо играть, тем дольше хочется удерживать высокий уровень выступлений. 

«Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?» — добавил Рубашко.

Команда «Сочи» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромила тульский «Арсенал» и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 36 очков.

Ранее в «Сочи» рассказали, возникнут ли у клуба проблемы с ФФП в случае попадания в еврокубки.

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