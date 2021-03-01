В «Сочи» рассказали, возникнут ли у клуба проблемы с ФФП в случае попадания в еврокубки

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу возникновения возможных трудностей с финансовым фейр-плей (ФФП) в случае попадания в еврокубки.

«Что касается финансового фейр-плей, то мы проходим лицензирование для еврокубков. Если мы туда попадём, то будем готовы», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, нынешний успех клуба является совокупностью деятельности всех его работников. По его словам, в сочинском коллективе все максимально отдаются своему делу.

«Не может быть хорошего результата, если что-то работает не так. Да, иногда происходят осечки, но сейчас всё хорошо. А иногда всё работает, а результат не всегда приходит. Тем более в это время пандемии никогда не знаешь, как кто восстановится и так далее. Но пока у нас всё хорошо», — добавил Рубашко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ. После 20 туров южный коллектив набрал 36 очков.