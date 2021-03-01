Жулин считает, что Алиев мог бы попасть в состав сборной на ЧМ, если бы не ошибка в финале КР

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал вызов фигуриста Евгения Семененко в сборную России на чемпионат мира 2021 года.

«Молодцы, что послали Семененко. Надо, чтобы всё было по букве закона: кто как прокатался, тот и едет. Не сорви Дмитрий Алиев тройной аксель в короткой программе финала Кубка России, может, поехал бы он. А так решение за ФФККР. Федерация будет расхлёбывать, если что-то случится. Если Семененко прокатается хорошо, то он на коне», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

18-летний Семененко стал победителем финала Кубка России, набрав 265,13 балла. 21-летний Алиев завершил соревнования на третьем месте с результатом в 254,79 балла.

Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.

Ранее стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.